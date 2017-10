Die Marktkirche Hannover. © Silas Stein/Archiv

Kirche

Niedersachsen feiert Reformationsjubiläum

Mit Festgottesdiensten wird in Niedersachsen heute an das 500-jährige Reformationsjubiläum erinnert. Am zentralen Festgottesdienst in der Marktkirche in Hannover nehmen der hannoversche Landesbischof Ralf Meister, der Braunschweiger Bischof Christoph Meyns, der Kirchenpräsident der Reformierten Kirche, Martin Heimbucher, und der Bückeburger Bischof Karl-Hinrich Manzke teil.