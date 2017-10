Niedersachsen erwartet eine Milliarde Haushaltsüberschuss

Steuern

Die niedersächsische Landesregierung rechnet für das laufende Jahr mit deutlich höheren Steuereinnahmen als bisher erwartet. Für 2017 zeichne sich ein Überschuss "in einer Größenordnung von bis zu einer Milliarde Euro ab", sagte Finanzminister Peter-Jürgen Schneider (SPD) der "Braunschweiger Zeitung" (Montag).

Hannover. Wie der Überschuss verwendet werde, solle die künftige Landesregierung entscheiden. Am kommenden Sonntag wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Bislang war Schneider von einer schwarzen Null im Landeshaushalt ausgegangen. Bereits 2016 hatte das Land unterm Strich keine neuen Kredite aufgenommen.

In den ersten neun Monaten habe Niedersachsen bereits ein Plus von 700 Millionen Euro erwirtschaftet, schreibt die Zeitung unter Berufung auf das Finanzministerium in Hannover. Damit seien die Steuereinnahmen mit einem Plus von vier Prozent gegenüber dem Vorjahr allerdings etwas weniger gewachsen als im Durchschnitt der übrigen Bundesländer, wo die Steuereinnahmen um sechs Prozent zulegten.

dpa