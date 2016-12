Landtag

Niedersachsen erhöht Beamtenbezüge

Die Beamten in Niedersachsen bekommen ab Mitte 2017 mehr Geld. Der Landtag in Hannover beschloss am Donnerstag eine Erhöhung der Bezüge vom 1. Juni an um 2,5 Prozent, wie das Finanzministerium mitteilte.