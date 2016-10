Kartoffeln werden von einem Kartoffelroder in einen Waggon gekippt. © Holger Hollemann/Archiv

Agrar

Niedersachsen bleibt Kartoffelland Nummer eins

Die Wetterkapriolen dieses Jahres haben die Kartoffelerträge in Niedersachsen leicht sinken lassen. Dennoch freuen sich die Landwirte im Vorjahresvergleich über zwölf Prozent bessere Preise bei Speisekartoffeln, sagte am Mittwoch der Präsident der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Gerhard Schwetje, bei der Vorstellung der Erntebilanz in Badbergen (Kreis Osnabrück).