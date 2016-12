Kinderspielzeug hängt in einer Kindertagesstätte. © Julian Stratenschulte/Archiv

Familie

Niedersachsen rangiert bei der Kinderbetreuung im Schlussdrittel unter den Bundesländern. Landesweit besuchten zum Stichtag 1. März 2016 genau 58 176 Kinder unter drei Jahren eine Kita oder waren bei Tageseltern untergebracht.

Hannover. Dies entspricht einer Quote von 28,4 Prozent, berichtete das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag. Bundesweit lag der Anteil bei 32,7 Prozent.

Die höchste Betreuungsquote unter den Bundesländern weisen Brandenburg (57,2), Sachsen-Anhalt (57,0) und Mecklenburg-Vorpommern (56,0 Prozent) auf. Die niedrigsten Quoten hatten Nordrhein-Westfalen (25,7) und Bremen (27,0 Prozent).

Bei den unter Einjährigen betrug der Anteil der betreuten Kinder in Niedersachsen 1,8 Prozent (bundesweit 2,5), bei den Ein- bis Zweijährigen lag die Quote bei 31,3 Prozent (36,1) und bei den Zwei- bis Dreijährigen bei 52,4 Prozent (60,6).

dpa