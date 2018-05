Hannover

Davon will das Land 100 Millionen zur Tilgung seiner Schulden verwenden, kündigte Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) am Mittwoch in Hannover an.

Insgesamt hat Niedersachsen rund 61,45 Milliarden Euro Schulden - würde das Land von nun an jedes Jahr 100 Millionen Euro zurückzahlen, so wäre es grob gerechnet in etwa 615 Jahren schuldenfrei. Finanzminister Hilbers sagte: "Dies markiert einen grundlegenden Wandel in der Finanzpolitik des Landes."

Grund für den Überschuss des vergangenen Jahres sind sprudelnde Steuereinnahmen. Sie lagen im vergangenen Jahr um 645 Millionen höher als ursprünglich im Haushalt eingeplant. Rund 500 Millionen Euro aus dem Überschuss sollen in den Aufbau eines Sondervermögens zum Ausbau der Digitalisierung fließen. Mit weiteren 300 Millionen Euro soll das bereits 2017 angelegte Sondervermögen zur Sanierung der Hochschulkliniken in Hannover und Göttingen aufgestockt werden.

dpa