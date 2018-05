Hannover

Ein langes Wochenende und sommerliche Temperaturen – die vergangenen Tage waren für viele Niedersachsen wahrscheinlich Entspannung pur. Während in diesen Tage der Andrang auf Eisdielen und Badeseen groß ist und ein Freibad nach dem anderen die Badesaison eröffnet, fragen sich viele, wie lange diese sonnige Phase noch anhält. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) stehen die Chancen für Niedersachsen sehr gut, wenn es darum geht, den Sommer möglichst lange auszukosten.

Großraum Hannover

Grund zur Freude in der Mitte Niedersachsens: Das Wetter im Großraum Hannover soll in den kommenden Tagen stabil bleiben. Sonnig bis heiter geht es also mit bis zu 27 Grad weiter. Dabei zeigt sich auch die Sonne regelmäßig, vor allem in den Mittagsstunden. Zum Abend hin ziehen häufig vermehrt Wolken auf, in der Nacht kommt es außerdem vereinzelt zu Schauern und Gewittern. Zum Wochenende hin kann es sogar schwül werden, mit Höchstwerten von bis zu 28 Grad.

Der Süden

Auch der südwestliche Teil Niedersachsens mit Göttingen und dem Harz kann sich über sommerliche Temperaturen freuen. Allerdings kann es hier an den Nachmittagen und Abenden zu einzelnen Wärmegewittern mit Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter, stürmischen Böen um 70 km/h und sogar Hagel kommen.

Die Wettervorhersage für Niedersachsen für Mittwoch, 23. Mai. Quelle: Deutscher Wetterdienst

Der Norden und die Küste

An der Küste und im Norden von Niedersachsen geht es etwas frischer zu als im restlichen Teil des Bundeslandes. Mit bis zu 22 Grad und frischem, aber mäßigem Nordostwind bleibt es dort etwas kühler. Trotzdem ist auch hier die Sonne regelmäßig zu Gast.

Wie geht es weiter?

Auch nach dem Wochenende soll es in Niedersachsen sonnig bleiben. Bei Höchsttemperaturen von bis zu 30 Grad bieten die ersten Juni-Tage auch weiterhin Gelegenheit für ausgiebige Sonnenbäder, Freibadbesuche und Treffen in der Eisdiele. Der Sommer bleibt den Niedersachsen also auch weiterhin erhalten.

Was tun bei Gewitter?

Von jok