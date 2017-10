Niedersachsen: Trickdiebe erbeuten 2,3 Millionen

LKA

Die echte Polizei warnt seit Jahren vor falschen Kollegen. Doch die Betrüger sind in Niedersachsen so erfolgreich wie nie zuvor. Bis Ende September erbeuteten die Gauner nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) rund 2,3 Millionen Euro. Auch in Hannover waren Trickdiebe wieder erfolgreich. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hauten sie am Freitag Senioren (80, 86, 88) in Südstadt, List und Groß-Buchholz übers Ohr.

Hannover. Sie treten als falsche Enkel, Wasserwerker oder Handwerker auf. Oder als Polizisten. Die Zahl der Straftaten von Gaunern, die sich in Niedersachsen als Beamte ausgaben, ist in diesem Jahr kräftig gestiegen. Bis Ende September waren die Täter nach Angaben des LKA 100-mal erfolgreich.

Die falschen Beamten hätten vorwiegend Bargeld, aber auch Gold und Schmuck erbeutet, sagte eine LKA-Sprecherin. Daneben gab es nach Einschätzung der Polizei tausende erfolglose Betrugsversuche.

Die Täter versuchen zu­meist, ihre Opfer unter Vorwänden zur Herausgabe von Bargeld, Wertgegenständen oder Bankdaten zu bewegen, um damit Konten zu plündern. Oftmals haben sie da­mit Erfolg.

Die LKA-Sprecherin sagte, die Kontaktaufnahme erfolge in der Regel per Telefon. Um glaubhaft zu wirken, manipulierten die Anrufer ihre Rufnummer, so dass bei den Leuten am anderen Ende der Leitung die Amtsnummer örtlicher Polizeidienststellen erscheine. Nach LKA-Angaben sind die Anrufer häufig in der Türkei ansässig. Ihre Masche: Sie erzählen den potenziellen Opfern, dass in ihrer Nachbarschaft Einbrecher gefasst worden seien, die Listen mit Namen möglicher weiterer Opfer bei sich gehabt hätten. Dann folgen Fragen nach Bargeld, Schließfächern oder Tresoren und schließlich das Angebot, Wertsachen zum Schutz vor Einbrechern abzuholen. Beißen die Opfer an, werden sogenannte Läufer losgeschickt, die oftmals arglos vor der Haustür deponierte Beute abholen.

Spezialisten für Wirtschaftskriminalität hätten den Betrug von falschen Polizisten in Niedersachsen derzeit verstärkt in den Fokus genommen, sagte die LKA-Sprecherin. Es habe bereits erfolgreiche Ermittlungsverfahren und Festnahmen von Tatverdächtigen ge­geben.

So konnte die Polizei in Göttingen einen Erfolg vermelden. Ein Unbekannter hatte am Telefon versucht, eine 82 Jahre alte Frau zur Herausgabe von Bargeld zu überreden. Bei einer vermeintlichen Geldübergabe wurde ein 28-Jähriger aus der Region Hannover festgenommen.