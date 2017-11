Immobilien

Niedersachsen: Preise für gebrauchte Häuser steigen an

Hauskäufer müssen in Niedersachsen immer tiefer in die Tasche greifen. Die Preise für gebrauchte Reihenhäuser und Doppelhaushälften seien in den vergangenen drei Jahren in fast allen Landkreisen und kreisfreien Städten gestiegen, heißt es in einer Mitteilung der Norddeutschen Landesbausparkasse (LBS Nord) vom Dienstag.