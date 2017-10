Landespolizeipräsident Uwe Binias© Franson

Politik

Niedersachsen: Polizeipräsident Binias wirft aus Ärger über CDU hin

Kurz vor der Landtagswahl in Niedersachsen wirft Landespolizeipräsident Uwe Binias aus Ärger über die CDU hin. „Ich fürchte, ich kann das Amt nicht mehr so ausfüllen, wie ich möchte“, sagte der 61-Jährige der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Dienstag). Noch in dieser Woche werde er aus der CDU austreten.