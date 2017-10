Niedersachsen-Meute wird 150 Jahre alt

Brauchtum

Wenn die Niedersachsen-Meute auftritt, haben Rehe, Wildschweine und Hasen nichts zu befürchten: Geschossen wird beim Jagdreiten nicht. Vielmehr folgen die Meute von Foxhound-Hunden und die Reiter im roten Rock einer Duftspur, der sogenannten Schleppe.

Schneeren. Auf der Strecke sind zahlreiche Hindernisse zu bewältigen. In dieser Saison geht es bei den Schleppjagden im Land besonders feierlich zu, denn die Niedersachsen-Meute feiert ihr 150-jähriges Bestehen. Die große Kameradschaft und sportliche Herausforderung mache den Reiz des Jagdreitens aus, sagte der Master der Hundemeute, Camill von Dungern, bei der Jagd in Schneeren nordwestlich von Hannover. "Man vergisst alles, was einen sonst beschäftigt."

dpa