Agrar

Mehr als 2000 von rund 9300 Milchbauern aus Niedersachsen bekommen von der EU Finanzhilfen, weil sie bis Jahresende freiwillig weniger Milch produzieren. Seit Freitag können nun zum zweiten Mal Anträge für Zahlungen gestellt werden, allerdings ist der Topf bereits so gut wie ausgeschöpft.

Hannover. Von den 150 Millionen Euro Gesamtvolumen seien bereits 98,9 Prozent ausgezahlt worden, teilte das Agrarministerium am Freitag in Hannover mit. Nach Angaben der EU machten in der ersten Runde mehr als 52 000 Milchbauern aus 27 EU-Staaten vom Hilfsprogramm Gebrauch gemacht. Pro Liter nicht erzeugte Milch zahlt die EU 14 Cent.

Agrarminister Christian Meyer (Grüne) sagte, in Niedersachsen sei das Interesse der Bauern an den Hilfszahlungen für einen Produktionsverzicht im Ländervergleich besonders groß gewesen. "Fast jeder fünfte Milchviehbetrieb in Niedersachsen macht mit." Es sei gut, dass die Milcherzeuger erkannt hätten, dass es für bessere Preise notwendig sei, gemeinsam die Menge der erzeugten Milch zu reduzieren.

"Trotz leichter Erholung des Marktes ist die Lage für unsere Milchbauern weiterhin dramatisch", sagte Meyer. Das EU-Programm könne nur ein erster Hoffnungsschimmer sein. Ohne weitere Schritte werde den Bauern bald schon wieder die Luft ausgehen.

dpa