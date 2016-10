Gesundheit

Göttingen und auch Hannover sollen versorgt werden

Hannover. Die niedersächsische Landesregierung will nach Informationen des Politikjournals "Rundblick" zwei Milliarden Euro in die Unikliniken in Hannover und Göttingen investieren.

Auch über komplette Neubauten auf der grünen Wiese werde nachgedacht, berichtet das Journal (Dienstag). Mit der Sanierung der Medizinischen Hochschule in Hannover (MHH) und der Universitätsmedizin in Göttingen solle demnächst begonnen werden, die baulichen Zustände seien teilweise dramatisch schlecht.

Finanzminister Peter-Jürgen Schneider (SPD) sagte dem "Rundblick": "Wissenschafts- und Finanzministerium prüfen derzeit gemeinsam, wie wir vorgehen sollen. In den nächsten Monaten ist mit einem Ergebnis zu rechnen." In der MHH in Hannover sind nach Angaben von Sprecher Stefan Zorn vor allem die Kinderklinik, aber auch das zentrale Bettenhaus stark sanierungsbedürftig.

dpa/lni