Meta Janssen-Kucz und Stefan Körner am 03.12.2016 in Oldenburg. © Ingo Wagner

Parteien

Niedersachsen-Grüne bestätigen Doppelspitze

Die niedersächsischen Grünen haben ihre Landesvorsitzenden Meta Janssen-Kucz und Stefan Körner für zwei Jahre im Amt bestätigt. Janssen-Kucz (55) bekam auf einem Landesparteitag am Samstag in Oldenburg 77 Prozent der abgegebenen Stimmen, der öffentlich weniger in Erscheinung tretende Körner (39) 70,8 Prozent.