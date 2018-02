Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius. © Wolfram Kastl

Landtag

Niedersachsen: Familiennachzug von Flüchtlingen ist moderat

Bislang hat nur eine überschaubare Zahl der nach Niedersachsen gekommenen Flüchtlinge Familienmitglieder aus der Heimat nach Deutschland geholt. Die Zahl der Ausländer von außerhalb der Europäischen Union, die sich über den Familiennachzug in Niedersachsen aufhalten, stieg von 24 458 Ende 2015 auf 33 875 Ende 2017 an, teilte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch im Landtag mit.