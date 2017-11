Zukünftiger Minister für Wirtschaft, Althusmann, vor Journalisten. © Hauke-Christian Dittrich

Landtag

Niedersachsen: Eine Milliarde Euro für Digitalisierung

Die neue große Koalition in Niedersachsen will bis zum Jahr 2022 eine Milliarde Euro in den Ausbau der Digitalisierung investieren. Unter anderem ist geplant, bis zum Jahr 2025 flächendeckend ein Datennetz mit einem Leistungsvermögen von einem Gigabit aufzubauen.