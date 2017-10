Eine Hand hält ein Smartphone, auf dem die Wahl-O-Mat App zu sehen ist. © Rolf Vennenbernd/Archiv

Wahlen

"Niedersachs-O-Mat" bietet Online-Wahlhilfe

Forscher haben am Freitag in Braunschweig für die anstehende Landtagswahl die Online-Wahlhilfe "Niedersachs-O-Mat" vorgestellt. An der Entwicklung waren Politikwissenschaftler der Universitäten Braunschweig, Freiburg und Düsseldorf beteiligt.