Haren

"Wir starten jetzt wieder", sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen. Dabei komme neben Tauchern auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Ebenfalls vermisst wird ein 21-Jähriger, der am Mittwoch im Mittellandkanal in Hannover baden war und nach Zeugenberichten unterging. Im Heye-Glas-See bei Husum (Landkreis Nienburg) ertrank am Mittwoch ein 32-Jähriger. Rettungstaucher und ein Polizeihubschrauber hatten mit einer Wärmebildkamera nach dem Schwimmer gesucht. Kurz vor Mitternacht konnten sie nur noch den leblosen Körper des Mannes bergen.

dpa