Als Stargast Nicolas Cage auf dem "Walk of Fame". © Ingo Wagner

Film

Nicolas Cage über seine jüngsten Film-Projekte

Auf dem roten Teppich des 23. Internationalen Filmfests in Oldenburg hat Nicolas Cage (52) seine jüngsten Schauspielprojekte angekündigt. "Ich habe einen Kurzauftritt in einem Film namens "Snowden", der gerade erschienen ist", sagte Cage der Deutschen Presse-Agentur bei seiner Ankunft bei der Filmfest-Gala am Freitagabend.