Raumfahrt

Nicola Baumann nicht länger "Astronautin"-Kandidatin

Die Eurofighter-Pilotin Nicola Baumann will nicht länger als "Astronautin" ins All fliegen. Sie ist bei dem gleichnamigen privaten Projekt ausgeschieden, das 2020 erstmals eine deutsche Frau zur Internationalen Raumstation (ISS) schicken will.