Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne). © Sebastian Gollnow/Archiv

Umweltverschmutzung

Nicht abbaubare Arzneimittel belasten Gewässer

Von Kläranlagen nicht völlig abbaubare Human-Arzneimittel belasten rund 30 Prozent der Gewässer in Niedersachsen. Wie das Umweltministerium am Freitag in Hannover mitteilte, gelten einer neuen Studie des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) zufolge nur 16 Prozent der Fließgewässer als sehr gering oder gering belastet, etwa in der Lüneburger Heide.