Die Fähre «Grete» liegt in Brunsbüttel am Fähranleger. © Christian Charisius/Archiv

Verkehr

Neustart von Fähre Cuxhaven-Brunsbüttel am Himmelfahrtstag

Die Fährverbindung zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel wird am Himmelfahrtstag wieder aufgenommen. Ursprünglich sollte es schon am Montag wieder losgehen, wegen technischer und bürokratischer Probleme gab es aber drei Tage Verzögerung, teilte der Betreiber, die Elb-Link Fährgesellschaft, am Dienstag mit.