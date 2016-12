Rettungswagen. © Nicolas Armer/Archiv

Unfälle

Neun Verletzte bei Frontalcrash auf Landstraße

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos sind auf einer Landstraße bei Wittingen (Landkreis Gifhorn) neun Menschen verletzt worden. Ein 20-Jähriger aus Uelzen geriet am Sonntag mit vier Familienmitgliedern im Wagen in den Gegenverkehr und krachte in das Auto eines 48-Jährigen, wie die Polizei mitteilte.