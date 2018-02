Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei. © Stefan Puchner/Archiv

Brände

Neun Verletzte bei Feuer: Ermittlungen wegen Brandstiftung

Bei einem Brand im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Hameln sind neun Menschen verletzt worden. Das Feuer sei am Sonntag nach den bisherigen Erkenntnissen in einem im Keller abgestellten Kinderwagen ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Montag.