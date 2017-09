Neun Straftäter protestieren im Maßregelvollzug

Justiz

Eine Protestaktion von neun Straftätern im Maßregelvollzug in Zeven (Kreis Rotenburg) hat die Polizei auflösen müssen. Die Klinik wollte zwei Insassen verlegen, nachdem diese Drogen genommen hatten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Zeven. Daraufhin verschanzten sich diese am Montag mit sieben anderen Patienten auf einem Raucherbalkon. Spezialkräfte und eine Verhandlungsgruppe der Polizei rückten an. Gemeinsam mit der Klinikleitung konnten diese die Situation entschärfen. Die Männer verließen freiwillig den Balkon.

Die beiden Drogenkonsumenten kamen in eine andere Einrichtung. Im Maßregelvollzug werden psychisch kranke oder drogenabhängige Straftäter untergebracht, die das Gericht als nicht voll schuldfähig eingestuft hat und die in Therapie sollen. Nach Angaben des Sozialministeriums sind Vorfälle wie der im Zevener Stadtteil Brauel sehr selten. Die Einrichtung war 2015 in die Schlagzeilen geraten, nachdem fünf Straftäter dort auf spektakuläre Weise ausgebrochen waren. Die Polizei konnte sie 24 Stunden später in Ostfriesland schnappen.

