Tiere

Neues Zuhause für Problemelefant aus Halle

Die als Problemelefant bekannt gewordene Elefantendame Bibi verlässt den Zoo in Halle - allerdings nicht wie zwischenzeitlich geplant in Richtung Magdeburg. Neues Zuhause werde der Serengeti Park im niedersächsischen Hodenhagen, sagte ein Sprecher des Zoos in Halle am Freitag.