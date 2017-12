Neues Länderzentrum für Niederdeutsch geplant

Kultur

Die Zukunft des Instituts für Niederdeutsche Sprache in Bremen ist ungewiss. Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen stellen ihre Förderung in Höhe von 271 000 Euro zum Ende des Jahres ein.

Bremen. Das Geld fließt fortan in ein neues Länderzentrum für Niederdeutsch, das eine länderübergreifende Koordinierungs- und Netzwerkstelle werden soll. Das Zentrum soll ebenfalls in Bremen angesiedelt werden. Der Gesellschaftervertrag wird nach Angaben der Bremer Kulturbehörde am Mittwoch geschlossen. Der Bundesrat für Niederdeutsch kritisiert das Vorhaben. Das von einem Verein getragene INS will auch ohne institutionelle Förderung weitermachen, die Suche nach Mäzenen und die Akquise von Projektmitteln läuft.

dpa