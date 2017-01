Ein Fahrzeug vom Winterdienst ist nach Schneefall unterwegs. © Swen Pförtner

Wetter

Neues Jahr beginnt in Niedersachsen mit Schnee

Das neue Jahr hat in Niedersachsen Schneefall und Frost gebracht. Bis zu vier Zentimeter Schnee fielen in den tieferen Lagen im Süden des Landes, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte.