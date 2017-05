Soziales

Ein neues Flüchtlingswohnheim in Bremen nimmt künftig ausschließlich traumatisierte Frauen und ihre Kinder auf. In 20 Zimmern stehen rund 60 Plätze zur Verfügung.

Bremen. "Zahlreiche Frauen und auch Kinder machen Gewalterfahrungen in der Heimat und auf der Flucht, erleiden sexuellen Missbrauch und Demütigung", sagte Senatorin Anja Stahmann (SPD) am Montag. "Wir haben für diese Frauen einen sicheren Ort geschaffen, an dem sie allmählich wieder Vertrauen in die Welt fassen können." Das Wohnheim entstand in einer früheren Schule im Bremer Westen, es wird von der Caritas betrieben.

dpa