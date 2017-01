Agrar

Neuer Vogelgrippe-Verdachtsfall im Landkreis Oldenburg

Im Landkreis Oldenburg sollen wegen eines erneuten Vogelgrippe-Verdachtsfalls mehrere Tausend Puten getötet werden. Wie der Kreis am Freitag in Wildeshausen bekanntgab, besteht in einem Betrieb in der Gemeinde Hude nach Probenentnahme und Laborauswertung der begründete Verdacht auf die Geflügelpest. Allerdings lag die Bestätigung durch das Referenzlabor des Friedrich-Loeffler-Instituts zunächst noch nicht vor, unklar blieb daher, ob es sich um das hochansteckende H5N8-Virus handelt.