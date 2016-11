Die Initiative will mehr Bewegungsraum für Schweine durchsetzen. © Marijan Murat/Archiv

Agrar

Neuer Verein will artgerechtere Haltung von Schweinen

Eine neue Initiative setzt sich für eine artgerechtere Haltung von Schweinen ein. Der Verein zu Förderung der Offenstallhaltung von Schweinen peile an, dass die Tiere nicht in von der Außenwelt abgeschirmten konventionellen Ställen gehalten werden, sagte der Vereinsvorsitzende und Wurstfabrikant Bert Mutsaers am Mittwoch in Osnabrück.