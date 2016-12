Kirche

Diakonie-Mitarbeiter in Niedersachsen bekommen mehr Geld. Arbeitgeber und Gewerkschaft haben sich auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sprach am Donnerstag von einem "akzeptablen Kompromiss".

Hannover. Und der sieht so aus: In den kommenden beiden Jahren bekommen die Beschäftigten in zwei Schritten 4,5 Prozent mehr Gehalt. Außerdem gibt es eine Einmalzahlung von 300 Euro. Verdi hatte angesichts des Nachwuchsmangels in der Pflege ein kräftiges Gehaltsplus - ursprünglich von 6 Prozent - gefordert.

Außerdem wurde der Nachtzuschlag im Krankenhaus auf 20 Prozent erhöht. Verdi hatte 25 Prozent gefordert. Der Diakonische Dienstgeberverband Niedersachsen (DDN) betonte außerdem, dass im neuen Vertrag die Gehälter von Ärzten ab Januar 2018 an die Strukturen des Marburger Bundes angepasst werden.

Nach einem langen Grundsatzstreit um die Einbeziehung der Gewerkschaft in Verhandlungen bei Diakonie und Kirche hatten beide Seiten 2014 erstmals einen Manteltarifvertrag sowie Gehaltserhöhungen vereinbart.

dpa