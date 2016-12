Medien

Neuer NDR-Hörfunkchef will Unterhaltung stärken

Der meistgehörte Radiosender in Niedersachsen, NDR 1 Niedersachsen, soll künftig mehr Unterhaltung bieten. "Ich hoffe, dass bei der Unterhaltung in Zukunft noch etwas mehr geht", sagte der neue Wellenchef Ludger Vielemeier am Donnerstag, seinem ersten Arbeitstag, im NDR-Landesfunkhaus Hannover.