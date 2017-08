Landesmuseum Hannover. © Holger Hollemann/Archiv

Tiere

Neuer Meeressaurier in Niedersachsen entdeckt

Einen bislang unbekannten Meeressaurier haben Wissenschaftler in Niedersachsen entdeckt. Die Teile des rund acht Meter langen Tieres aus der unteren Kreidezeit seien bereits 1964 in Sarstedt gefunden worden und etwa 132 Millionen Jahre alt, sagte eine Sprecherin des Landesmuseums Hannover am Dienstag.