Neuer Lüneburger Sülfmeister gekürt

Freizeit

Im sportlichen Wettstreit von zehn Mannschaften ist in Lüneburg der neue Sülfmeister der Hansestadt ermittelt worden. Arne Evers (26) löst als Arne I. nach einem Jahr seine Vorgängerin Anabel I.

Lüneburg. ab. Bei den Wettkämpfen am Samstag musste unter anderem das sogenannte Kopefass so schnell wie möglich über einen Platz in der Altstadt gerollt werden. Der neue Sülfmeister führt traditionell den großen Festumzug am Sonntag durch die Altstadt an, bevor dann am Abend als Höhepunkt und Abschluss das Fass angezündet wird.

Bei den am Freitag eröffneten 15. Sülfmeistertagen drehte sich wieder alles um das Salz, das der Stadt über Jahrhunderte Geld und Ansehen sicherte. Die Sülfmeister waren die Pächter der Siedepfannen, in denen die Sole zu Salz verkocht wurde. Das Fest wurde 1472 zum ersten Mal urkundlich erwähnt und 2003 mit Wettkämpfen und umfangreichem Rahmenprogramm wiederbelebt. Im vergangenen Jahr seien bis zu 30 000 Besucher dabei gewesen, sagte eine Sprecherin von Lüneburg Marketing. In diesem Jahr würden noch mehr erwartet.

dpa