Verkehr

Neuer Holland-Zug startet mit Verspätung

Mit fünf Wochen Verspätung geht die neue Bahnverbindung von Bielefeld über Osnabrück und Bad Bentheim ins niederländische Hengelo an den Start. Statt zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember kann der Zug im Grenzabschnitt erst vom 14. Januar an fahren, teilte der Betreiber Eurobahn mit.