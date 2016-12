Gesundheit

Bei einer weiteren toten Wildente im Landkreis Peine ist der Vogelgrippe-Erreger H5N8 nachgewiesen worden. Das bestätigte die Polizei am Freitag. Das tote Tier war in der Nähe der Ortschaft Bortfeld gefunden worden.

Peine. Nach Angaben des Landkreises Peine werde man auf die Einrichtung neuer Sperrgebiete verzichten, da sich in der Umgebung nur wenige Geflügelhaltungen befinden. Bereits seit Mitte November müssen die Tiere im Landkreis in Ställen oder Volieren gehalten werden. In Peine war der erste tote Wildvogel mit dem Virus in Niedersachsen entdeckt worden. Seitdem ist die Krankheit im Land bei mindestens 17 weiteren Wildvögeln sowie in sechs kommerziellen Geflügelhaltungen und einem Kleinbetrieb aufgetreten.

dpa