Hildesheim

Dabei habe er gefragt, was Papst Franziskus nun mit ihm vorhabe. "Er lächelte mich an und sagte, ich wünsche mir einen wirklichen Pastor, einen Hirten, der den Menschen nahe ist, und zwar den jungen - den bambini, wie er sagte - wie auch den älteren. Einen richtigen Seelsorger, der zugänglich ist und der präsent ist."

Am Montag hält Wilmer (56) eine Andacht im Hildesheimer Dom und stellt sich Fragen der Presse. Am 1. September wird der Ordens-Priester zum neuen Bischof von Hildesheim geweiht und in sein Amt eingeführt.

dpa