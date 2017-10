Literatur

Der Steidl Verlag (Göttingen) wird eine 24-bändige Gesamtausgabe der Werke von Literaturnobelpreisträger Günter Grass (1927-2015) herausbringen. "Die ersten Ausgaben werden im nächsten Jahr erscheinen", sagte Verleger Gerhard Steidl im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Göttingen. Grass, der am 13. April 2015 in Lübeck starb, wäre am 16. Oktober 90 Jahre alt geworden. Geplant seien 16 Kommentarbände, die jeweils zeitgleich mit dem entsprechenden Band der Werkausgabe veröffentlicht werden. Bisher gibt es von Steidl die 2007 aufgelegte 12-bändige "Göttinger Ausgabe", die danach entstandene Grass-Werke nicht enthält.

dpa