Andre Münch steht in der Küche des Restaurant Saphir in Wolfsburg. © Philipp von Ditfurth

Essen & Trinken

Neue Sterneköche kochen Grünkohl mit Austern

Wer als Koch mit einem oder mehreren Michelin-Sternen ausgezeichnet wird, der darf sich darauf durchaus etwas einbilden. In Niedersachsen sind in diesem Jahr gleich zwei Restaurants neu mit dem begehrten Stern geadelt worden - und beide bieten auch lokale Spezialitäten auf ihrer Speisekarte an.