Musik

Neue Spielzeit der Philharmoniker mit 16 Gastdirigenten

Mit 16 Gastdirigenten wollen die Bremer Philharmoniker in der kommenden Spielzeit ihr Programm auf die Bühne bringen. Weil es in der Saison 2017/2018 keinen Chefdirigenten gibt, setzt das Orchester auf Vielfalt und hat sowohl namhafte Dirigenten als auch junge aufstrebende Talente eingeladen, teilte das Ensemble am Donnerstag mit.