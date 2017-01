Ein Schild weist in Karlsruhe auf das Gebäude der Bundesanwaltschaft hin. © F.Kraufmann/Archiv

Konflikte

Neue Mord-Vorwürfe gegen Syrien-Kämpfer aus Bremen

Wegen der Tötung von Gefangenen in Syrien geht die Bundesanwaltschaft erneut gegen ein bereits verurteiltes IS-Mitglied aus Bremen vor. Der 28-jährige Deutsche soll an der Erschießung von sechs Menschen auf dem Marktplatz der Stadt Palmyra im Juni 2015 beteiligt gewesen sein, wie die Karlsruher Behörde am Dienstag mitteilte.