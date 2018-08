Wegen der andauernden Dürre in Niedersachsen müssen die Betreiber von Weihnachtsbaumplantagen große Mengen ihrer neu angepflanzten Bäume abschreiben. "Teilweise haben wir an einigen Standorten sogar Totalverlust", sagte Bernd Oelkers, der sowohl Vorsitzender des Verbandes der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger in Niedersachsen, Bremen und Hamburg als auch des entsprechenden Bundesverbandes ist. Die für die diesjährige Weihnachtszeit vorgesehenen Bäume seien nur in geringem Maß von der Trockenheit betroffen.