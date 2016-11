ZU LANGSAM: Die neuen Intercity-2-Züge, die die Deutsche Bahn angeschafft hat. Sie sind 40 Stundenkilometer langsamer als das Vorgängermodell. Deshalb schaffen sie den Halt in Bad Oeynhausen nicht mehr. Am Bahnhof Haste (Foto links) ließe sich jedoch wichtige Zeit einsparen.© Jens Wolf

| Christian Bohnenkamp

Deutsche Bahn

Neue Intercitys schaffen Plan nicht

Die neue Intercity-Generation IC 2 ist zu langsam - deshalb wird der Halt in Bad Oeynhausen gestrichen. Dabei würde nach NP-Infos ein neuer Bahnsteig am Bahnhof in Haste (Schaumburg) das Problem entschärfen. Die Bahn kündigte an, das zu prüfen.