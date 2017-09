Lutz Fischer mit einer vom Zoll gefundenen Fechterschnecke. © Carmen Jaspersen/Archiv

Tiere

Neue Heimat für unfreiwillige tierische Ulaubsmitbringsel

Vom Bremer Zoll aufgegriffenen Tieren bietet das Klimahaus Bremerhaven ein neues Zuhause an. Zuletzt wurden ein in einem Koffer eines Vietnam-Reisenden gefundener Gecko und ein in einer Holzlieferung aus Asien entdeckter Skorpion aufgenommen, wie das Klimahaus mitteilte.