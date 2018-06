In der Mordserie an Krankenhaus-Patienten warten die Ermittler immer noch auf die Exhumierung von drei möglichen Opfern in der Türkei. Die Oldenburger Staatsanwaltschaft hatte per Rechtshilfegesuch die türkischen Behörden gebeten, die Leichen von vier früheren Patienten des Ex-Pflegers Niels Högel auszugraben und auf Rückstände von Medikamenten zu untersuchen.