Neue Fischreusen sollen Otter schützen

Nach jahrelangem Streit zwischen Fischern und Otterschützern am Steinhuder Meer zeichnet sich eine neue Lösung ab. An diesem Dienstag (11.00 Uhr) werden im Otter-Zentrum Hankensbüttel (Kreis Gifhorn) Ergebnisse eines Forschungsprojektes vorgestellt, das die Tradition der Reusenfischerei mit der Rückkehr des Fischotters an Niedersachsens größten Binnensee in Einklang bringen soll.