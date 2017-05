Das Otto-Modersohn-Museum in Fischerhude. © Ingo Wagner/Archiv

Ausstellungen

Der Maler Otto Modersohn (1865-1943) hat sich vor allem als Mitbegründer der Künstlerkolonie Worpswede einen Namen gemacht. Seine großformatigen Moor-Gemälde eroberten Ende des 19. Jahrhunderts die Museen und Galerien.

Fischerhude. Eine wichtige Rolle auf seinem Weg vom Akademie- hin zum Landschaftsmaler spielt das Münsterland. Daran erinnert ab Sonntag (21. Mai) das Otto-Modersohn-Museum in Fischerhude. Die Ausstellung "Tecklenburg 1885-1892" umfasst 25 Bilder, 23 Zeichnungen und 3 üppig gefüllte Skizzenbücher. "In Tecklenburg zeigte sich seine weitgehende Loslösung von der traditionellen Naturdarstellung", sagte Museumsleiter Rainer Noeres. Die Arbeiten bildeten in Modersohns Kunst die Klammer zwischen dem westfälischen Frühwerk und dem Aufbruch zu neuen Zielen. Die Ausstellung läuft bis zum 23. Juli.

dpa