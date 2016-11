Bärbel Höltzen-Schoh. © Susann Prautsch/Archiv

Arbeitsmarkt

Neue Arbeitsamts-Chefin in Niedersachsen und Bremen

Die bisherige Arbeitsamtsleiterin in Hannover, Bärbel Höltzen-Schoh, wird neue Geschäftsführerin der Bundesagentur für Arbeit in Niedersachsen und Bremen. Höltzen-Schoh (61) tritt zum Jahreswechsel die Nachfolge von Klaus Stietenroth an, der in den Ruhestand geht, wie die Agentur am Freitag mitteilte.