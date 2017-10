Die Spitzenkandidatin der AfD, Dana Guth. © Wolfgang Kumm/Archiv

Landtag

Neue AfD-Landtagsfraktion wählt Guth zur Vorsitzenden

Die neu in Niedersachsens Landtag gewählte AfD hat am Dienstag die Immobilien- und Versicherungsmaklerin Dana Guth (47) zur Fraktionsvorsitzenden gewählt. Guth, die erst 2016 in die Partei eingetreten war, war bisher als Kreisvorsitzende in Göttingen politisch aktiv.